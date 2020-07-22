WSJ: авиакомпании не смогут использовать самолеты Boeing 737 MAX до 2021 года
Авиаперевозчикам могут запретить использовать для полетов самолеты Boeing 737 MAX вплоть до 2021 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Источники утверждают, что в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США хотят узнать мнения заинтересованных сторон относительно сертификации программного обеспечения этой модели Boeing. В связи с этим процесс возобновления пассажирских перевозок на 737 MAX начнется не раньше октября или ноября 2020 года. Потом будут проверять пилотов и обслуживание лайнеров и эти проверки, скорее всего, завершатся в декабре. По словам другого источника, далее начнутся зимние праздники, и работа замедлится.
«Начало пассажирских перевозок может быть отложено до февраля или позже», полагает собеседник издания.
Самолеты Boeing 737 Max потерпели крушение в Индонезии и Эфиопии. В результате двух трагедий погибли 346 человек.
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