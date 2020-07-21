Россияне лишились отдыха в недорогих отелях Турции

Российские туристы не смогут отдохнуть в турецких недорогих отелях в этом году после возобновления авиасообщения, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

В условиях пандемии коронавируса отель должен получить сертификат «здоровый туризм», которые предполагает соответствие 157 различным санитарно-гигиеническим требованиям.

Как отмечают турецкие издания, такой сертификат получили десятки туристических объектов, однако большинство из них – отели 5*.

Эта тенденция может негативно сказаться бюджете российских туристов, которые вернутся на отдых в страну после возобновления авиасообщения, отмечают СМИ.

Ранее основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines заявила о возобновлении авиасообщения с Россией в августе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тест для пассажиров: Минздрав назвал условия для авиарейсов

— Турецкие СМИ заявили о возобновлении авиасообщения с Россией

— Мурашко заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения