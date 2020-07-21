Россияне лишились отдыха в недорогих отелях Турции
Российские туристы не смогут отдохнуть в турецких недорогих отелях в этом году после возобновления авиасообщения, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
В условиях пандемии коронавируса отель должен получить сертификат «здоровый туризм», которые предполагает соответствие 157 различным санитарно-гигиеническим требованиям.
Как отмечают турецкие издания, такой сертификат получили десятки туристических объектов, однако большинство из них – отели 5*.
Эта тенденция может негативно сказаться бюджете российских туристов, которые вернутся на отдых в страну после возобновления авиасообщения, отмечают СМИ.
Ранее основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines заявила о возобновлении авиасообщения с Россией в августе.
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