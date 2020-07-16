Медведев объяснил угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США имитируют деятельность перед предстоящими президентскими выборами, угрожая санкциями против газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС.

«От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что если раньше для оправдания незаконных международных действий придумывался «благовидный» повод, то сейчас США открыто говорят, что газопровод мешает их бизнесу.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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