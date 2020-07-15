Замглавы «Почты России» обвинили в причинении ущерба на более 350 млн рублей

Замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова обвинили в причинении ущерба на более 350 млн рублей. Об этом рассказал «Интерфаксу» один из адвокатов чиновника.

По данным защитника, в материале дела против Емельченкова говорится, что он виновен в нанесении ущерба в 350 млн рублей. По версии следствия, чиновник подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, что привело к нанесению имущественного вреда.

«Набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб. и «Почте России» причинен ущерб 67 млн рублей», — уточнил защитник.

Другой адвокат Емельченкова заявил агентству, что сумма якобы нанесенного его клиентом ущерба оценивается в более 67 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый в суде отверг предъявленные обвинения. «Не признаю вину. Считаю, что работал честно», — сказал Емельченков.

Емельченков обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Его задержали накануне.

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