Путин подписал закон о запрете выдавать заем под залог недвижимости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий ломбардам выдавать денежные займы под залог недвижимости. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, ломбарды могут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного потребления.
Помимо этого, документом устанавливается, что максимальный размер займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Предельная сумма оценки увеличивается законом до 300 тыс. рублей.
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