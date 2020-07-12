Продажи велосипедов и самокатов взлетели на фоне выхода россиян из самоизоляции

После выхода россиян из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, в России в пять раз возросли продажи велосипедов, самокатов, скейтбордов и других товаров для активного времяпровождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Ozon.

Согласно анализу поисковых запросов россиян в июне, люди активно интересовались покупкой скейтбордов и пеннибордов. Их продажи увеличились в семь раз год к году. Роликовые коньки выбирали в шесть раз чаще, чем до этого.

«Для активного отдыха всей семьей пользователи приобретают бадминтон — продажи выросли на 326% год к году», — добавили эксперты.

Не обделяли вниманием граждане и велосипеды, продажи которых взлетели на 452% в годовом сопоставлении. При этом граждане чаще отдавали предпочтения городским велосипедам.

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