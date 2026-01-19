Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопрос строительства многополярного мира

Путин обсудил с Совбезом участие России в строительстве многополярного мира 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27656377_rnd_6",
    "video_id": "record::86c58d75-be6d-4b8f-910b-9fad6a380c27"
}

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности участие страны в строительстве многополярного мира. Об этом сообщил Кремль.

«У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», — сказал президент.

Путин предложил членами Совбеза начать с этого вопроса и попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова представить свое мнение на этот счет.

15 января российский президент призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права, а также оказывать «реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».

По словам российского лидера, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

Ранее Путин объяснил, почему выступает за создание многополярного мира.
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+