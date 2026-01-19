Путин обсудил с членами Совбеза вопрос строительства многополярного мира

Путин обсудил с Совбезом участие России в строительстве многополярного мира

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности участие страны в строительстве многополярного мира. Об этом сообщил Кремль.

«У нас сегодня два вопроса. Один касается текущих вопросов в сфере безопасности, а второй – о нашем участии в строительстве многополярного мира и наших действиях в этой связи», — сказал президент.

Путин предложил членами Совбеза начать с этого вопроса и попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова представить свое мнение на этот счет.

15 января российский президент призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права, а также оказывать «реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».

По словам российского лидера, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

Ранее Путин объяснил, почему выступает за создание многополярного мира.