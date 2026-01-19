В ФИФА осудили Сенегал за акцию протеста в финале Кубка Африки

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино осудил сборную Сенегала за уход с поля в финальном матче Кубка Африки с национальной командой Марокко. Его слова приводит France24.

«Недопустимо покидать поле таким образом. Недопустимо покидать игровое поле таким образом, и в равной степени в нашем виде спорта недопустимо насилие, это просто неправильно. Всегда нужно уважать решения, принимаемые судьями матча на игровом поле и за его пределами», — заявил он.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Тьяв после кратких переговоров с судьей дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер сборной Сенегала отказался от общения со СМИ из-за марокканских журналистов.