Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

23-летняя российская блогерша умерла от агрессивного типа рака

Скончалась блогерша Карина Штерн
Соцсети

Российская блогерша Карина Штерн умерла от агрессивного типа рака, с которым боролась в общей сложности три года. Об этом сообщил в соцсетях ее отец Михаил.

У Карины была альвеолярная рабдомиосаркома. После нескольких месяцев ремиссии болезнь вернулась. По словам отца, смерть наступила 18 января.

«Несмотря на диагноз, она заряжала всех и все вокруг своей энергией и позитивом. Она была для многих той самой искоркой, за эти три года борьбы она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты», — написал он.

Прощание с девушкой пройдет в Барнауле, дата похорон пока неизвестна.

Накануне поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта. Трагедия произошла накануне вечером на Богословском кладбище. Как сообщают СМИ, россиянка являлась преданной поклонницей музыканта — она прибыла на кладбище в сопровождении двух знакомых.

Ранее стало известно, что умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656341_rnd_6",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+