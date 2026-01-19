23-летняя российская блогерша умерла от агрессивного типа рака

Российская блогерша Карина Штерн умерла от агрессивного типа рака, с которым боролась в общей сложности три года. Об этом сообщил в соцсетях ее отец Михаил.

У Карины была альвеолярная рабдомиосаркома. После нескольких месяцев ремиссии болезнь вернулась. По словам отца, смерть наступила 18 января.

«Несмотря на диагноз, она заряжала всех и все вокруг своей энергией и позитивом. Она была для многих той самой искоркой, за эти три года борьбы она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты», — написал он.

Прощание с девушкой пройдет в Барнауле, дата похорон пока неизвестна.

