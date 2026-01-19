Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

«Все подстроятся под Трампа»: политолог о Гренландии

Политолог Коктыш: ЕС придется отдать Гренландию США
Evelyn Hockstein/Reuters

В вопросе Гренландии прогноз однозначен: «все подстроятся под президента США Дональда Трампа». Несмотря на громкие заявления европейских политиков, под экономическим давлением со стороны Вашингтона, их позиция ослабнет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал доктор политических наук Кирил Коктыш.

«Защита Украины со стороны Евросоюза, в случае если Европа отдает Гренландию, теряет всякий смысл. То есть она из вещи принципиальной и осмысленной превращается в вещь бессмысленную. А на бессмысленные вещи деньги уже не тратят», — отметил эксперт.

Уступки в гренландском вопросе могут привести не только к потере престижа, но и к практическому сворачиванию масштабной поддержки Киева, добавил он.

Как утверждает Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль при этом заявил, что угроза президента США аннексировать Гренландию является «красной линией» для Европейского союза, и блоку следует дать понять американскому лидеру, что «предел достигнут».

Ранее в Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656239_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+