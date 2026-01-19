«Все подстроятся под Трампа»: политолог о Гренландии

В вопросе Гренландии прогноз однозначен: «все подстроятся под президента США Дональда Трампа». Несмотря на громкие заявления европейских политиков, под экономическим давлением со стороны Вашингтона, их позиция ослабнет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал доктор политических наук Кирил Коктыш.

«Защита Украины со стороны Евросоюза, в случае если Европа отдает Гренландию, теряет всякий смысл. То есть она из вещи принципиальной и осмысленной превращается в вещь бессмысленную. А на бессмысленные вещи деньги уже не тратят», — отметил эксперт.

Уступки в гренландском вопросе могут привести не только к потере престижа, но и к практическому сворачиванию масштабной поддержки Киева, добавил он.

Как утверждает Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль при этом заявил, что угроза президента США аннексировать Гренландию является «красной линией» для Европейского союза, и блоку следует дать понять американскому лидеру, что «предел достигнут».

Ранее в Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев.