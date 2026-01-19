В России рассказали, зачем Кирилл Дмитриев встретится с американцами в Давосе

Аналитик Ордуханян: вопросы будущего Украины решатся не в Давосе, а на поле боя

Встреча спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской делегацией на экономическом форуме в Давосе не сможет приблизить мир на Украине, так как вопросы решения украинского кризиса решаются не там, а на полях сражений. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Дмитриев едет туда, скорее всего, как наблюдатель. То, что там будут решаться вопросы восстановления Украины, все это, но это и решается рабочим порядком. Здесь все-таки мы должны с вами понимать, что судьба Украины решается не в Давосе, она решается на полях сражений», — подчеркнул аналитик.

По оценке Ордуханяна, на форуме в Давосе будут в большей степени говорить об экономических проблемах Европы и вопросе американских пошлин, инвестиционных программах, о ситуации на Ближнем Востоке, а также о статусе Гренландии. В таких условиях Украина отойдет на второй план, считает эксперт.

«Давос никогда не решал политические вопросы, а сейчас, тем более, Украина не является приоритетом», — отметил он.

Ордуханян добавил, что в этой связи предстоящая встреча Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Давосе не сможет приблизить мир на Украине.

19 января агентство Reuters писало о том, что Дмитриев может посетить Давос на этой неделе для встречи с делегацией США.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. На него намеревались приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее в Европе заговорили о появлении нового альянса взамен НАТО.