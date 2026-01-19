В Казахстане на двух нефтяных месторождениях остановлена добыча нефти

В Казахстане приостановили добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское

Компания «Тенгизшевройл» приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что причиной приостановки добычи стал пожар, произошедший 18 января.

«Данное решение (о приостановке добычи. — «Газета.Ru») принято в связи с возникшей ситуацией, затронувшей некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах. Пострадавших нет, и безопасность персонала остается наивысшим приоритетом компании», — поделились в пресс-службе компании.

Возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции а объекте «Тенгизшевройл» произошло утром 18 января.

14 января МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море.

Во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

