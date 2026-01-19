Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В Казахстане на двух нефтяных месторождениях остановлена добыча нефти

В Казахстане приостановили добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское
Charlie Riedel/AP

Компания «Тенгизшевройл» приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что причиной приостановки добычи стал пожар, произошедший 18 января.

«Данное решение (о приостановке добычи. — «Газета.Ru») принято в связи с возникшей ситуацией, затронувшей некоторые системы распределения электроэнергии на производственных объектах. Пострадавших нет, и безопасность персонала остается наивысшим приоритетом компании», — поделились в пресс-службе компании.

Возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции а объекте «Тенгизшевройл» произошло утром 18 января.

14 января МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море.

Во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

Ранее в Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти после атаки Киева на КТК.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656197_rnd_2",
    "video_id": "record::2ab91de3-14dd-4263-afbe-d03822f4f118"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+