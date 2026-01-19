В России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине

Экономический форум в Давосе, который начнется в понедельник, 19 января, может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине», потому что именно там украинские лоббисты вновь попытаются продавить позицию Соединенных Штатов. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Украинские лоббисты будут продавливать американскую позицию в Давосе по двум вопросам: гарантии безопасности и инвестиции в экономику. Киеву важно получить гарантии безопасности не только на уровне исполнительной власти, украинцы хотят, чтобы эти обещания были утверждены и ратифицированы конгрессом и сенатом», — пояснил политолог.

По его мнению, подобный сценарий крайне мало вероятен, так как США очень неохотно берут на себя обязательства по защите в случае участия другой стороны в каком-то стороннем конфликте. Исключением может являться Израиль, да и то со многими оговорками, добавил Дудаков.

«Кроме того, Киев хотел бы получить чуть ли не $800 млрд инвестиций от Соединенных Штатов. Все отлично понимают, что у Штатов этих денег нет, а частные инвесторы вкладывать деньги не будут из-за серьезных институциональных рисков. Однако для Зеленского все эти переговоры — это попытка в красивую обертку завернуть будущее мирное соглашение с очень суровыми условиями для Украины. Ему нужно продать внутренней аудитории историю о том, что Киев пошел на территориальные уступки, чтобы получить от США выгодные условия и огромный поток денег, но на деле это все филькина грамота», — заключил Дудаков.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет с 19 по 23 января. В рамках форума США и Украина договорились провести дополнительные переговоры после безрезультатных встреч во Флориде.

Ранее стало известно о встрече Дмитриева с американской делегацией в Давосе.