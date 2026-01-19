СМИ рассказали о желании Трампа перезагрузить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп хочет добиться перезагрузки отношений с Россией с помощью мира на Украине. Об этом пишет издание Politico.

В публикации отмечается, что политические условия больше не способствуют перезагрузке отношений между США и Россией, в связи с чем Трамп, несмотря на неоднократные препятствия, сохраняет решимость добиваться мирного урегулирования на Украине.

Как подчеркивает Politico, для США необходимо наладить отношения с Москвой, чтобы избежать сближения России с Китаем.

15 января Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

