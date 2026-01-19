Размер шрифта
Общество

Стало известно, как продолжает функционировать энергетика Украины

ТАСС: энергетика Украины держится почти исключительно благодаря АЭС
Shutterstock/Creative Cat Studio

Украинская энергосистема сейчас функционирует почти исключительно благодаря АЭС, которые обеспечивают более 70% ее мощности. Об этом говорят данные государственных органов Украины, отмечает ТАСС.

16 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощность энергосистемы страны снизилась до 11 ГВт из-за масштабного повреждения инфраструктуры, в то время как потребности Украины в энергопотреблении в данный момент составляют около 18 ГВт.

При этом, по информации министерства энергетики Украины, мощность АЭС в стране составляет около 7,88 ГВт (Южно-Украинская — 3 ГВт, Ровенская АЭС — 2,88 ГВт, Хмельницкая — 2 ГВт.), что составляет около 72% от общей мощности, о которой говорил украинский лидер.

Агентство подчеркивает, что Украина пытается нарастить импорт электроэнергии из европейских стран, но ранее министерство энергетики страны сообщало, что возможности для этого являются ограниченными, они могут закрыть примерно только около 2 ГВт дефицита. Ситуация с электроснабжением лучше на западе страны, в то время как наиболее значительные проблемы фиксируются в Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Харькове и Одессе.

До этого в минэнерго Украины заявили о повреждении всех электростанций в стране. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, наиболее сложная ситуация складывается в настоящее время в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

