На развитие Крыма и Севастополя направят более 90 млрд рублей

Кабмин направит на развитие Крыма и Севастополя около 93 млрд рублей

На реализацию комплексной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя направят около 93 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале правительства РФ.

В кабмине рассказали, что актуализировали программу социально-экономического развития этих регионов, которая в июле была продлена до 2030 года.

В документ внесли изменения по ряду параметров, включая требования стратегии пространственного развития. Продление программы, отмечается в сообщении, позволит продолжить улучшение инфраструктуры на полуострове. Приоритетными являются проекты в социальной, транспортной, энергетической и жилищно-коммунальной сферах.

Мишустин заявил, что планируется построить десятки километров сетей газо- и водоснабжения, увеличить протяженность автомобильных дорог, также запланирован капитальный ремонт объектов культурного наследия.

«Всего на реализацию госпрограммы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей», – подчеркнул глава правительства.

16 ноября сообщалось, что россияне начали бронировать летний отдых в Крыму и Сочи.

Ранее в бюджет Крыма поступили миллиарды от продажи активов олигархов.