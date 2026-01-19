Движение бизнесмена Карапетяна зарегистрировало в Армении новую партию

Движение «По-нашему» бизнесмена Самвела Карапетяна зарегистрировало в Армении партию «Сильная Армения», передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря движения Марианну Каграманян.

«Члены движения «По-нашему», сформированного семьей владельца компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, зарегистрировали партию под названием «Сильная Армения», — сказала она.

Каграманян отметила, что согласно данным электронного реестра, партию зарегистрировали Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян, которые входят в это движение.

Российский бизнесмен Самвел Карапетян обвиняется в Армении в призывах к свержению власти в республике и в финансовых махинациях.

Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

17 января антикоррупционный суд Армении вернул бизнесмена Самвела Карапетяна под домашний арест.

