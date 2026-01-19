В Калмыкии судят подростков за доведение 14-летнего школьника до самоубийства

Трое подростков довели мальчика до суицида и предстали перед судом в Калмыкии

В Калмыкии судят старшеклассников, которые довели школьника до суицида, пока учителя знали о травле и молчали, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, перед судом предстали пятеро человек. Им вменяют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Главным доказательством стал телефонный разговор, во время которого обвиняемые планировали, как именно будут издеваться над жертвой. Тем не менее фигуранты отказались признать вину, их защита настаивает, что в действиях подсудимых нет состава преступления.

Как сообщалось ранее, 14-летний школьник Артем из села Садовое покончил с собой после того, как старшеклассники избили и унизили его на камеру. Старшеклассники начали над ним издеваться, а учителя, знавшие о происходящем, советовали ему научиться драться, чтобы постоять за себя.

В начале марта 2025 года старшие ребята обвинили подростка в том, что он гулял с девушкой, а другим сообщил, что она осталась у него на ночь. За это они избили мальчика, наплевали на него и справили нужду. Свои действия старшеклассники сняли на камеру и отправили другим учащимся.

10 марта подросток узнал о том, что ролик опубликован в сети, когда пришел в учебное заведение. После этого он отправил другу странное сообщение и перестал отвечать на звонки. Его тело обнаружили дома.

Уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева заявила, что после гибели Артема, с собой покончил 14-летний Богдан, которого вызвали для дачи показаний по этому делу.

