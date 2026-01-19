Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Калмыкии судят подростков за доведение 14-летнего школьника до самоубийства

Трое подростков довели мальчика до суицида и предстали перед судом в Калмыкии
Shutterstock

В Калмыкии судят старшеклассников, которые довели школьника до суицида, пока учителя знали о травле и молчали, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, перед судом предстали пятеро человек. Им вменяют доведение до самоубийства, незаконное проникновение в жилище, хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Главным доказательством стал телефонный разговор, во время которого обвиняемые планировали, как именно будут издеваться над жертвой. Тем не менее фигуранты отказались признать вину, их защита настаивает, что в действиях подсудимых нет состава преступления.

Как сообщалось ранее, 14-летний школьник Артем из села Садовое покончил с собой после того, как старшеклассники избили и унизили его на камеру. Старшеклассники начали над ним издеваться, а учителя, знавшие о происходящем, советовали ему научиться драться, чтобы постоять за себя.

В начале марта 2025 года старшие ребята обвинили подростка в том, что он гулял с девушкой, а другим сообщил, что она осталась у него на ночь. За это они избили мальчика, наплевали на него и справили нужду. Свои действия старшеклассники сняли на камеру и отправили другим учащимся.

10 марта подросток узнал о том, что ролик опубликован в сети, когда пришел в учебное заведение. После этого он отправил другу странное сообщение и перестал отвечать на звонки. Его тело обнаружили дома.

Уполномоченная по правам ребенка в Калмыкии Наталья Чужаева заявила, что после гибели Артема, с собой покончил 14-летний Богдан, которого вызвали для дачи показаний по этому делу.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков выманила девушку из дома и избила. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656251_rnd_5",
    "video_id": "record::3285ec6b-7c38-4a1a-8fd7-d93e71c54b5e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+