Лерчек возместят стоимость поврежденных при обыске часов при наличии доказательств

Адвокат Александр Кудряшов рассказал, что блогерша Лерчек может требовать выплаты компенсации за часы, которые оказались повреждены при обыске. В беседе с «Газетой.Ru» юрист отметил, что возможно и полное возмещение стоимости при наличии доказательств.

Александр Кудряшов поделился, что у Лерчек большие шансы на возвращение вещей, которые были изъяты при обыске, если следствие завершило экспертизу и установило их непричастность к делу. По его словам, если часы и украшения не являются вещественными доказательствами, процессуальная необходимость в их хранении отпала.

«На практике такие ходатайства часто удовлетворяют через 2-6 месяцев после обыска, когда следователь завершает работу с изъятым. Компенсация за повреждение часов будет, если будет доказано, что повреждения возникли именно при обыске/хранении, явились результатом ненадлежащего обращения сотрудников, привели к уменьшению рыночной стоимости часов. Размер компенсации определяется по двум вариантам: первый это стоимость восстановительного ремонта и утрата товарной стоимости, либо полная стоимость. Это если ремонт невозможен или экономически нецелесообразен», — поделился адвокат.

Александр Кудряшов рассказал, что компенсация составляет 30-100% от рыночной стоимости часов на момент изъятия. Например, если часы стоили 500 тысяч рублей, компенсация может составить 150-500 тысяч рублей в зависимости от степени повреждения.

«Практическая сложность возникает именно в том, чтобы доказать, что повреждения возникли именно при обыске, а не до него. Как правило, для установления такого факта требуется независимая экспертиза», — заявил юрист.

О том, что Лерчек подала ходатайство с требованием вернуть изъятые при обыске дорогие украшения, стало известно 19 января. Она отметила, что во время следственного процесса ей хотели передать вещи, но она заметила повреждение на часах. Представитель блогерши рассказал, что драгоценности ей нужны для содержания детей и оплаты лечения.

