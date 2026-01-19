Размер шрифта
Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах

Минздрав РФ: состояние ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах, тяжелое
Ребенок, пострадавший при теракте в Хорлах Херсонской области, все еще остается в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым, он получает всю необходимую медицинскую помощь в ведущем детском медицинском центре страны», — сказал он.

Теракт, о котором идет речь, произошел в новогоднюю ночь. По гостинице и кафе ударили украинские беспилотники, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

15 января Сальдо сообщил, что в результате удара по Хорлам не выжили 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка.

Ранее Вооруженные силы РФ за неделю нанесли семь ударов в ответ на украинские атаки.

