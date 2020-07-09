С производителя контрафактных «Ждунов» взыщут почти 10 млн рублей
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Петербургского производителя игрушек «Играмир» обязали выплатить взыскание в размере свыше 8,8 млн руб. за производство контрафактных «Ждунов». Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.
Иск в суд был подан компанией «Си Ди Лэнд контакт», которая обладает правами на производство «Ждунов».
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