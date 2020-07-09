Медведев: успешная поддержка людей в кризис во многом обеспечена предыдущим кабмином

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев дал интервью «Комсомольской правде». В нем он заявил, что как председатель «Единой России» иногда обращается к президенту РФ Владимиру Путину с вопросами по поддержке экономики и жителей страны.

«Периодически обращаюсь [к Путину], когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости. Такие предложения я готовил <...> как руководитель партии. И по этой теме мы тоже общались. Так что все в порядке. Все хорошо», – цитирует Медведева сайт kp.ru.

Кроме того, бывший премьер-министр РФ заявил, что успешная борьба с последствиями «коронакризиса» во многом обеспечена резервами, накопленными предыдущим правительством.

«Если бы мы не накопили резервы, если бы у нас не было такой сбалансированной экономической модели, не были бы решены вопросы с курсом рубля, то сейчас наша страна оказалась бы в очень тяжелом положении», – заявил Медведев.

Он отметил, что сейчас есть «подушка безопасности», которая позволила создать на триллионы рублей программу помощи стране.

«Это позволило <...> решать социальные задачи, выплачивать дополнительные пособия. Все это результат той стабильной макроэкономической основы, которую мы создавали в последние годы», – поделился экс-глава правительства РФ.