Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста бороться за пост президента США

Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на заявление рэпера Канье Уэста, который объявил, что будет баллотироваться на пост президента США.

«Я полностью тебя поддерживаю», — написал Маск в ответ певцу.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. Однако сроки регистрации кандидатов уже закончились. На грядущих выборах осенью за этот пост поборются нынешний президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, который является кандидатом от Демократической партии.

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