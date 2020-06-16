Россия не ожидает скорого восстановления авиасообщения с Грузией

Авиасообщение России и Грузии, вероятно, не будет восстановлено в скором времени. Об этом заявил спецпредставитель президента России Сергей Иванов.

Он считает, что в целом международные полеты возобновятся при согласии большинства стран-участников различных конвенций.

«С Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время», — цитирует его ТАСС.

Полеты были приостановлены согласно указу президента России Владимира Путина. Российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Такое решение было принято после того, как 20 июня 2019 года несколько тысяч человек устроили антироссийский митинг у здания парламента в грузинской столице. Поводом стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

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