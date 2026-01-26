Размер шрифта
В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадок

Политик Вагенкнехт: отказ от российского газа предопределил упадок Евросоюза
Reuters

Евросоюз предопределил свой упадок решением полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом на своей странице в соцсети Х написала лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Политика заявила, что соответствующим решением Брюссель обозначил полную зависимость от газа из Соединенных Штатов. В связи с этим Вагенкнехт сочла «нытье» Евросоюза о империализме американского лидера Дональда Трампа лицемерием.

«Те, кто превращает себя в червей, не должны жаловаться, когда их топчут ногами», — написала она.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Словакии назвал «идеологической глупостью» запрет на импорт газа из России.
 
