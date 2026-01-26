Размер шрифта
В России обеспокоились вводом жилья в ближайшие годы

Хуснуллин обеспокоился ожидаемым вводом жилья в России в 2028-2029 годах
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил обеспокоенность ожидаемыми показателями ввода жилья в стране в период с 2028 по 2029 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«На 2027 год мы видим пока небольшое снижение [ввода жилья]. Меня пока больше беспокоит сейчас ввод 2028-2029 года», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в декабре 2025 года фиксировался всплеск по выдачи ипотеки. По его словам, возможно, инвесторы запустили новые проекты, которые могут сгладить снижение ввода жилья в ближайшие годы.

23 января ипотечный брокер и риелтор Дмитрий Ракута заявил, что рынку жилья на текущий год прогнозируют кризис, который в большей степени затронет первичку. Ожидается падение спроса со стороны потребителей, корректировка цен на 25%, а также многочисленные сложности, с которыми предстоит столкнуться застройщикам «на фоне закручивания гаек» со стороны Центробанка относительно льготных программ кредитования, уточнил эксперт.

Ранее россиян предупредили, какая недвижимость подорожает сильнее всего в 2026 году.
 
