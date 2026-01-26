Назван клуб, куда Головин может уйти из «Монако»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, нужно ли Александру Головину покинуть «Монако», за который он выступает уже на протяжении восьми сезонов.

«Думаю, у него был шанс, наверное, года два назад. Саша говорил, что сильно хотел. Там были, допустим «Боруссия» из Дортмунда и другие команды, но тогда не срослось. А теперь уже, наверное, должен быть в «Монако» — привык в какой-то степени. И сейчас уже возраст совсем другой. Поэтому мне кажется, что, если Саша будет возвращаться, он будет возвращаться, скорее всего, уже в ЦСКА», — считает Деменко.

29-летний Головин проводит в составе французского «Монако» восьмой сезон. Он перебрался в клуб Лиги 1 после успешного чемпионата мира – 2018, где дошел со сборной России до четвертьфинала. Также он ярко проявил себя весной в составе ЦСКА в Лиге Европы, забив в том числе в ворота лондонского «Арсенала».

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере игрока из «Балтики».