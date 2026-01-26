Размер шрифта
Российский велогонщик выиграл гонку в Испании

Россиянин Болдырев выиграл однодневную гонку Trofeu Josep Florencio в Испании
Shutterstock

Российский велогонщик испанской команды Baix Ebre Penya Ciclista Матвей Болдырев выиграл однодневную гонку Trofeu Josep Florencio в Испании.

Он преодолел дистанцию за 1:44:07. На втором месте расположился еще один российский спортсмен Ростислав Новолодский, который выступает в Baix Ebre Penya Ciclista. Его время составило 1:44:31. Примечательно, что такое же время показал испанский велогонщик Адриа Гармендия Морильяс из команды Rias Baixas C.C., который замкнул тройку сильнейших.

Протяженность маршрута, который проходит в Таррагоне, составила 78 километров.

До этого 25 января пара кенгуру врезалась в группу велогонщиков на гонке Tour Down Under и чуть не лишила победы лидера общего зачета Джея Вайна. Инцидент произошел во время заключительного, пятого этапа гонки в районе города Стерлинг примерно за 100 км до финиша: пара кенгуру внезапно выпрыгнула на дорогу и спровоцировала массовое падение велосипедистов. Три спортсмена были вынуждены сойти с дистанции из-за этого, однако Вайн, который выступает в составе команды UAE Team Emirates-XRG, сумел быстро сменить велосипед и добрался до финиша первым.

Ранее мировой рекорд российского пловца признали официально.
 
