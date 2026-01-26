Размер шрифта
Врачи предупредили об опасности ночного скрежета зубами

Conversation: скрежет зубами во сне приводит к изнашиванию эмали
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Многие люди скрипят зубами днем и ночью, даже не подозревая об этом. Такое состояние называется бруксизмом и считается одной из самых распространенных, но недооцененных проблем, связанных со стрессом и нарушениями сна. По данным специалистов, почти каждый шестой человек скрипит зубами во сне, а каждый четвертый делает это в бодрствующем состоянии. Об этом сообщает портал The Conversation.

Бруксизм — непроизвольная реакция организма. Человек бессознательно напрягает жевательные мышцы, смещает нижнюю челюсть и сжимает зубы или трет их друг о друга. Во сне это нередко сопровождается характерным скрежетом, который замечают окружающие. В легкой форме такое напряжение может не причинять вреда, однако при регулярных и интенсивных эпизодах оно приводит к серьезным последствиям. Со временем изнашивается эмаль, появляются трещины и сколы зубов, возникают боли в челюстном суставе, головные боли, напряжение мышц лица и боли в области ушей. Лечение этих нарушений может быть длительным и дорогостоящим.

Причины бруксизма, как правило, комплексные. Чаще всего его связывают с хроническим стрессом, тревожными и депрессивными состояниями. Также риск повышается при приеме некоторых лекарств, в том числе антидепрессантов и препаратов для лечения психических расстройств, а также при избыточном употреблении кофеина, никотина и алкоголя. Существенную роль играют и нарушения сна. Особенно тесная связь обнаружена с синдромом апноэ, при котором дыхание во сне периодически останавливается. Недостаток кислорода вызывает выброс стрессовых гормонов, учащение сердцебиения и мышечные спазмы, что усиливает сжимание челюстей.

Нередко о проблеме первым сообщает стоматолог. Врач может заметить характерный износ зубов и пломб, микротрещины эмали, белые линии на внутренней стороне щек и отпечатки зубов по краям языка. Эти признаки возникают из-за постоянного давления тканей на зубы. Врач также обращает внимание на рецессию дёсен, подвижность или смещение зубов. Важно отличать такие изменения от последствий кислотного рефлюкса, при котором эмаль разрушается быстрее и повреждения становятся более выраженными.

Современная медицина считает бруксизм управляемым состоянием. Врач может оценить принимаемые препараты, исключить сопутствующие заболевания и при необходимости направить пациента на исследование сна. Для защиты зубов часто применяют индивидуальные ночные каппы, которые снижают нагрузку на челюсть и предотвращают износ эмали. В ряде случаев помогает физиотерапия, направленная на расслабление мышц и улучшение подвижности челюстного сустава. Иногда используют инъекции ботулотоксина, однако этот метод имеет временный эффект и подходит не всем.

Специалисты подчеркивают, что любые стоматологические и физиотерапевтические методы устраняют в первую очередь последствия бруксизма. Чтобы снизить частоту и силу эпизодов, важно работать с первопричинами: нормализовать сон, сократить потребление стимуляторов, снизить уровень стресса и выстроить устойчивый режим отдыха. Такой подход позволяет не только сохранить здоровье зубов, но и улучшить общее самочувствие.

