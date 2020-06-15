Украина возобновит международное авиасообщение с 15 июня

Международное авиасообщение, которое ранее было временно прекращено из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено на Украине с 15 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение украинского правительства.

Отмечается, что билеты пока можно купить только на ограниченное количество направлений. Улететь можно только в те страны, которые также уже открыли небо для зарубежных самолетов и готовы принимать иностранцев.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, гражданам страны уже с этого понедельника можно без каких-либо ограничений отправляться в США, Великобританию, Турцию и Албанию.

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