Американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы нацразведки США Тулси Габбард о том, что «глубинное государство» в США и подконтрольные ему СМИ пытаются саботировать попытки президента США Дональда Трампа установить мир на Украине. Он написал об этом в соцсети Х.

Габбард в соцсети X отметила, что «ястребы из глубинного государства и их пропагандистские СМИ вновь пытаются подорвать усилия президента Трампа по достижению мира на Украине».

«Именно», – согласился с ней Маск.

Напомним, что 20 декабря издание Reuters со ссылкой на шесть источников из американской разведки написало, что президент России Владимир Путин якобы намерен «захватить всю Украину и вернуть части Европы, раньше входившие в состав СССР», в том числе страны Балтии.

Тулси Габбард опровергла эти утверждения, назвав их «ложными» и упрекнув СМИ в пропаганде. Габбард за ее высказывание похвалил спецпредставитель президента России гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Раннее в Совфеде оценили сообщения о планах России вторгнуться в ЕС.