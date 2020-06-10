МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Программа предполагает помощь в размере порядка $5 млрд или 179% от квоты с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша, рассказали в пресс-службе.

В МВФ добавили, что новая программа направлена на то, чтобы помочь Киеву справиться с проблемами пандемии коронавируса, обеспечив платежный баланс и бюджетную поддержку, при этом сохранив достижения и продвинув ряд ключевых структурных реформ.