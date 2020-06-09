В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока — 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал «Известиям» депутат ФРГ от партии «Левые» Клаус Эрнст.

Он отметил, что в Германии отвергают американские обвинения против российского газопровода и считают санкции посягательством на суверенитете ФРГ и ЕС. По словам депутата, Германия собирается защищать себя и отвечать Соединенным Штатам, если такое давление не прекратится.

«Если это не прекратится <...> мы будем должны рассмотреть серьезные меры», — добавил Эрнст.

В качестве ответа, например, могут выступить штрафные тарифы для американского природного газа. Парламентарий призвал Европейскую комиссию занять четкую позицию по тем проблематичным подходам США в международной торговле.

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