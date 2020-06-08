Названа дата открытия ресторанов в Москве

В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале.

Открытие заведений общепита произойдет в два этапа: с 16 июня откроются веранды, еще через неделю — стационарные заведения.

Кроме того, с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Вернутся в работе библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и прочие агентства.

По электронным билетам будут работать музеи и зоопарки.