Росстат опубликовал отчет за май
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Продуктовые цены в мае выросли примерно на 0,2%, пишет ТАСС со ссылкой на Росстат.
Больше всего цены поднялись на крупы: гречка (+6,3%), рис (+4,6%), «Геркулес» (+3,5%). Сильнее всего подешевели: лимоны (-33,6%), чеснок (-17,3%), помидоры (-10,6%).
Отмечается, что в апреле среднее удорожание составляло 1,7%.
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