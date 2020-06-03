Мантуров рассказал о мечте уйти в отпуск и почитать
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров признался, что мечтает уйти в отпуск и переключиться на другие сферы. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».
Глава Минпромторга рассказал, что хочет побыть во время отпуска с семьей, почитать художественную литературу, на которую у него пока не хватает времени.
«Хочется с семьей пообщаться, немного отвлечься и переключиться на другие сферы», — добавил министр.
Он предполагает, что не сможет уйти в отпуск и отдохнуть раньше второй половины июля.
Стоит отметить, что Мантуров является главой ведомства с 2012 года.
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