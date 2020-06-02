Bloomberg сообщил о запрете властей КНР покупать сельхозтовары в США

Крупные агропромышленные трейдеры Китая получили распоряжение остановить закупку ряда товаров из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, распоряжение относится только к государственным компаниям. В частности, его получили трейдеры Cofco и Sinograin, которые являются крупнейшими в Китае импортерами сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, китайские покупатели отменили некоторые заказы на поставку свинины из США.

Ранее правительство КНР приняло резолюцию о законопроекте «О национальной безопасности» для Гонконга. Он предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность и ликвидацию части оппозиционных движений. Сам закон о национальной безопасности должны были разработать власти Гонконга, однако Пекин решил этот вопрос на уровне общенационального парламента.

Это снова вызвало широкие протесты в автономном регионе Гонконг, сотни человек были арестованы. Свое недовольство выразили и США, они пригрозили КНР санкциями за ограничение автономии региона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WSJ: США обвинили КНДР в незаконном переводе $2,5 млрд на свою ядерную программу

— Трамп назвал COVID-19 «подарком из Китая»

— Bloomberg: США продает недвижимость в Гонконге из-за напряженности в отношениях с КНР