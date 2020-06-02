Мишустин назвал стоимость нацплана по восстановлению экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что реализация национального плана по развитию экономики после пандемии обойдется в 5 трлн руб.

По словам главы правительства, такие вливания помогут выйти на устойчивой рост ВВП на уровне выше докризисного. Это, в свою очередь, позволит стабильно наращивать реальные доходы населения.

Мишустин рассказал, что цели нацплана будут достигнуты за счет целого комплекса мер, в частности он предполагает усиление инвестиционной активности, использование современных цифровых технологий, повышение уровня образования, быстрое и качественное строительство жилья.

Как сообщил премьер, план восстановления содержит более 500 конкретных мероприятий.

Президент в ходе встречи одобрил план правительства по восстановлению экономики и заявил о необходимости начать его реализацию к началу июля.