В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов

Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома. Соответствующую дорожную карту по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, доклад Минстроя по данному вопросу должен быть представлен к 1 августа.

Также к 1 октября планируется рассмотреть возможность установки в жилых домах измельчителей продуктов. Такая мера может стать альтернативой для уменьшения количества пищевых отходов.

Кроме того, в четвертом квартале 2020 запланировано проведение эксперимента по приему потребительской упаковки в торговых центрах. Он должен продлиться до третьего квартала 2021 года.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

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