Мурашко подтвердил старт маркировки лекарств в РФ с 1 июля

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что обязательная маркировка лекарств в России начнется с 1 июля, сообщает РИА «Новости».

«С 1 июля в Российской Федерации стартует система маркировки лекарственных препаратов», — заявил министр на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на лекарствах в обязательном порядке должна стоять маркировка. Его вступление в силу было отложено до 1 июля.

Согласно новым нормам, лица, которые занимаются производством, хранением, импортом, отпуском, реализацией, передачей, использованием и ликвидацией лекарств, обязаны с 1 июля обеспечивать внесение данных о лекарствах в систему мониторинга их движения.

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