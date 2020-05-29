Цена нефти Brent поднялась выше $38 впервые с начала марта

Цена нефти Brent превысила $38 за баррель впервые с 6 марта, пишет ТАСС.

Отмечается, что стоимость августовского фьючерса выросла на 6% — до $38,17 за баррель на 21:28 по мск.

Ранее нефть WTI превысила отметку в $35 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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