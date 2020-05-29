Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Глава российского правительства Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Премьер-министр отметил, что роль СМИ на сегодняшний день особенно важна. Граждане должны быть обеспечены оперативной и достоверной информацией о происходящем.

Как отметили в кабмине, отрасль не раз обращалась с просьбой о государственной поддержке. В связи с пандемией существенно сократились доходы от рекламы, продажи книг, газет и журналов. Особенно пандемия отразилась на небольших региональных СМИ.

Государство окажет поддержку издателям книг, газет, журналов и периодики, радиостанциям и телекомпаниям, сетевым изданиям и информационным агентствам.

Российские СМИ получат полугодовую отсрочку по уплате налогов (кроме НДС и аренды), возможность взять беспроцентный кредит, льготный кредит в 2%, а также мораторий на банкротство.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что СЖР вместе с Национальной ассоциацией телерадиовещателей еще в начале апреля обратились к Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших. По мнению Соловьева, решение кабмина поможет спасти многие издания в России.

Ранее правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Согласно документу, в список были внесены торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.