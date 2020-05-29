В «Газпроме» рассказали о долге Белоруссии за газ в размере $165,6 млн
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о сумме долга Белоруссии за газ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что долг страны за поставки сырья из России составляет $165,6 млн.
Миллер добавил, что «Газпром» готов приступить к переговорам с белорусской стороной после урегулирования данного вопроса в 2021 году.
Председатель правления компании подчеркнул, что российская сторона направила в министерство энергетики Белоруссии письмо с соответствующими требованиями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин призвал четко выполнять нефтегазовые договоренности между РФ и Белоруссией
— Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ