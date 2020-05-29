СМИ попали в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес СМИ в перечень пострадавших на фоне распространения COVID-19 отраслей. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Теперь соответствующие меры поддержки будут доступны издателям книг, газет, журналов и периодики. Кроме того, они коснутся телекомпаний и радиостанций, интернет-изданий и информационных агентств.

Мишустин отметил, что роль СМИ в данный момент крайне важна, поскольку россияне должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

Уточняется, что в число предусмотренных для российских медиа мер поддержки вошла полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.