Минтруд ожидает пик по числу безработных в России в третьем квартале

Министерство труда прогнозирует пик по безработице в третьем квартале 2020 года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда.

«По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал», — сказал Котяков.

В России выявлено 370 тысяч заражений коронавирусом, скончались 3968 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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