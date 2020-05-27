Котяков: ситуация на рынке труда в РФ лучше, чем во многих развитых странах

Ситуация на рынке труда в России на фоне коронавируса складывается лучше, чем во многих развитых странах, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации на рынке труда.

«Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в Российской Федерации на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран», — сказал Котяков.

Министр подчеркнул, что в США безработица выросла в три раза, в Канаде — в полтора раза.

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