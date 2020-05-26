Решетников: антикризисная программа поддержки экономики превысила 3 трлн рублей

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что объем антикризисной программы поддержки экономики России превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Он постоянно растет, сейчас мы уже за 3 трлн перешагнули», — произнес он.

При этом Решетников отметил, что важно не только выделять достаточно средств, но и следить за их эффективным использованием.

Он также добавил, что министерство отметило для себя важным вопрос максимального сохранения занятости.

До этого в СМИ появилась информация, что правительство России выделит около 1 триллиона рублей для стимулирования экономики.

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