Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Средства поступят в 56 регионов России, в которых доходы бюджета по состоянию на 1 мая текущего года оказались ниже доходов за два предыдущих года, указано в пояснительной записке.
Размер субсидии для каждого конкретного региона будет зависеть от его первоочередных расходов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство одобрило выплаты медикам, помогающим больным с COVID-19
— Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми
— Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома