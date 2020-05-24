Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Средства поступят в 56 регионов России, в которых доходы бюджета по состоянию на 1 мая текущего года оказались ниже доходов за два предыдущих года, указано в пояснительной записке.

Размер субсидии для каждого конкретного региона будет зависеть от его первоочередных расходов.

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