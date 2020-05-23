Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми

Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В частности, из резервного фонда правительства выделяются 24,9 млрд рублей на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с первым ребенком в возрасте до трех лет.

Еще 197,2 млрд рублей направлены на ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, указано в распоряжении.

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