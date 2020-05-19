Для врачей, работающих при пандемии, могут ввести госстрахование

В Совете Федерации предлагают ввести государственное страхование для медиков, работающих в условиях пандемии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление палаты.

Минздраву предлагается «ускорить разработку проекта федерального закона, регулирующего вопросы обязательного государственного страхования работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих».

19 мая в Совете Федерации пройдет «правительственный час», где будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусом.

В России выявлено почти 300 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2837 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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